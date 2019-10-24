تشلسي يقهر أياكس أمستردام في ملعبه.. ويعزز فرصته في "أبطال أوروبا"

عزز فريق تشلسي الإنجليزي فرصة في دوري أبطال أوروبا، بانتصار "ثمين" جدا، على أياكس أمستردام، على أرض الأخير.
وسجل البديل البلجيكي ميشي باتشواي هدفا متأخرا ليقود تشيلسي للفوز 1-0 على مستضيفه أياكس أمستردام، ليحقق ثاني انتصاراته في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، بعد مباراةمثيرة وسريعة في ملعب يوهان كرويف.
ونجحت تبديلات المدرب فرانك لامبارد في آخر المباراة، حيث حصل باتشواي على الكرة من زميله البديل كريستيان بوليسيك في الدقيقة 86، ليحرز هدف المباراة الوحيد لينهي تشيلسي المواجهة
ويملك تشيلسي وأياكس الآن 6 نقاط لكل منهما، بانتضار مباراة فالنسيا الإسباني وليل الفرنسي، الفرق المتبقية بالمجموعة.
وحفلت المباراة بالندية والسرعة بسبب التشكيلة الشابة للفريقين، لكنها شهدت القليل من الفرص الخطيرة، حيث وقف المدافعون بالمرصاد لمحاولات المهاجمين.
وفي مباراة أخرى، انتصر نادي لايبزيج الألماني على ضيفه زينت سان بطرسبرج الروسي، بنتيجة 2-1، في منافسات المجموعة السابعة من البطولة.
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