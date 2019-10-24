نابولي يحافظ على صدارة مجموعته بفوز على سالزبورج العنيد بدوري الأبطال

حقق نابولي فوز صعب على ريد بول سالزبورج النمساوي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاربعاء، في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تقدم نابولي عن طريق درايس ميرتينز في الدقيقة 17، قبل أنيتمكن سالزبورج من التعادل في الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء، سددها إيرلينج هالاند.
وبالدقيقة 64 تمكن درايس ميرتينز من إعادة نابولي للمقدمة بهدف ثاني، ولكن عاد إيرلينج هالاند مرة أخرىبفريق سالزبورج للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72.
وبعد دقيقة واحدة فقط سجل لورنزو إنسيني هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 73.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى 7 نقاط متصدراً المجموعة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد سالزبورج عند نقطة واحدة متذيلاً ترتيب المجموعة ليزداد موقفه صعوبة.
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