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نابولي يحافظ على صدارة مجموعته بفوز على سالزبورج العنيد بدوري الأبطال

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حقق نابولي فوز صعب على ريد بول سالزبورج النمساوي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاربعاء، في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة .

تقدم نابولي عن طريق درايس ميرتينز في الدقيقة 17، قبل أن

يتمكن سالزبورج من التعادل في الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء، سددها إيرلينج هالاند.

وبالدقيقة 64 تمكن درايس ميرتينز من إعادة نابولي للمقدمة بهدف ثاني، ولكن عاد إيرلينج هالاند مرة أخرى

بفريق سالزبورج للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72.

وبعد دقيقة واحدة فقط سجل لورنزو إنسيني هدف الفوز لنابولي في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نابولي إلى 7 نقاط متصدراً المجموعة بفارق نقطة واحدة عن صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد سالزبورج عند نقطة واحدة متذيلاً ترتيب المجموعة ليزداد موقفه صعوبة.

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