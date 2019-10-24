شاهد.. انترميلان يسقط دورتموند بهدفين في دوري ابطال أوروبا

حقق فريق انتر ميلان الايطالي فوزاً هاماً علي ضيفه بروسيا دورتموند الالماني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا .

الشوط الاول

سجل هدف إنتر ميلان الوحيد في الشوط الأول، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 23 بعد كرة متقنة من ستيفان دي فري من منتصف الملعب يرسلها عالية خلف خط دفاع دورتموند يستقبلها لاوتارو مارتينيز ويسددها من أسفل الحارس بوركي في منتصف المرمى يعلن تقدم الإنتر.

وفي الدقيقة 42 تدخل قوي من سكرينيار على أشرف حكيمي والحكم يحتسب خطأ من يسار منطقة جزاء الإنتر.

وفي الدقيقة 43 عرضية من لاعب دورتموند هازارد إلي داخل منطقة الجزاء تصطدم بيد بروزوفيتش أمام منطقة الجزاء علي اليسار والحكم يحتسب خطأ لفريق دورتموند.

الشوط التاني

واصل الفريق الايطالي ضغطه علي دورتموند مع انطلاق الشوط الثاني الا ان دورتموند اهدر فرصة تعديل النتيجة بعد

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عرضية أشرف حكيمي عرضية من الجهة اليمني والتي اصطدمت بالمدافع سكرينيار و تخرج ركنية.

وفي الدقيقة 78 تسلم سانشو

كرة داخل منطقة الجزاء وسط تخبط من مدافعي الإنتر ليسدد كرة قوية يبعدها كاندريفا بعيدا عن منطقة جزاء الإنتر لتنتهي فرصة خطير لبروسيا لإحراز التعادل.

وفي الدقيقة 83 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق الإنتر بعد إنطلاقة رائعة من إسبوسيتو ليتعرض للعرقلة من ماتش هوميلز الا ان مارتينيز اهدر الركلة بغرابة .

ونجح انتر ميلان في تعزيز تقدمه عن طريق كاندريفا من هجمة مرتدة في الدقيقة 89 .

بهذه النتيجه يحصد نادي انتر ميلان النقطة الرابعه له في المجموعه يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعه بينما تجمد رصيد بروسيا عند اربعة نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة التي يتصدرها برشلونة بسبعة نقاط .

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