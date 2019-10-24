شاهد.. محمد صلاح يصنع ويسجل في رباعية ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

قاد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الريدز لتحقيق فوز ساحق على نظيره جينك البلجيكي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثالث الذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 78، ثم سجل الهدف الرابع لليفربول بعد تمريرة من ماني استلمها الفرعون وسط دفاعات جينك، وراوغ ببراعة ليضع نفسه منفردًا أمام الحارس ثم سدد في أقصى

الزاوية اليمنى وتسكن الكرة الشباك.

وكان أوكسليه تشامبرلين قد سجل هدفي الريدز الأول والثاني في شباك جينك في الدقيقتين 2 و57 من عمر المباراة.

وشهد التشكيل الأساسي للريدز عودة الدولي المصري محمد صلاح بعدما غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، للإصابة.

وأهدر ساديو ماني فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 25 بعدما حصل على كرة رائعة من فيرمينو لكنه صوب الكرة في متناول الحارس وأبعدها عن مناطق الخطورة.

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وإرتقى علي ساماتا وصوب كرة رأسية رائعة في الدقيقة 26 سكنت شباك أليسون حارس ليفربول، لكن تم احتسابها تسلل قبل لعب العرضية، وأكدت مراجعة حكم الفيديو المساعد على قرار الحكم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وجينك البلجيكي، بتقدم رفاق محمد صلاح بهدف دون رد، عن طريق تشامبرلين.

وفي الشوط الثاني تمكنت كتيبة الألماني يورجن كلوب من إضافة ثلاثة أهداف رائعة، قبل أن ينجح ستيفن أودي في تقليص النتيجة في الدقيقة 88 بهدف شرفي بعدما حصل على الكرة من ندونجالا اسكنها في الشباك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب، بعد نابولي الإيطالي الذي يحتل المركز الأول بسبع نقاط، وبقى جينك في القاع بنقطة واحدة.