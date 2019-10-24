شاهد.. النيران الصديقة تنقذ برشلونة من فخ سلافيا براج

حقق برشلونة الإنتصار على نظيره سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب إدين أرينا، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تمكن برشلونة من التقدم مبكراًعن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة، بعد عدد من التمريرات الناجحة إنتهت للنجم الأرجنتيني في منطقة الجزاء الذي سددها في المرمى.
وفي الشوط الثاني تمكن براج من التعادل عن طريق
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة السابعة متصدراً لمجموعته، بينما يتجمد رصيد سلافيا براج عند نقطة واحدة متذيلاً الترتيب.
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