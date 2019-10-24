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شاهد.. النيران الصديقة تنقذ برشلونة من فخ سلافيا براج

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حقق الإنتصار على نظيره سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب إدين أرينا، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة .

تمكن برشلونة من التقدم مبكراً

عن طريق ليونيل في الدقيقة الثالثة، بعد عدد من التمريرات الناجحة إنتهت للنجم الأرجنتيني في منطقة الجزاء الذي سددها في المرمى.

وفي الشوط الثاني تمكن براج من التعادل عن طريق

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يان بوريل في الدقيقة 51، ولكن لم يتمكن أصحاب الأرض من الحفاظ على التعادل، ليتمكن برشلونة من اتقدم مرة أخرى بنيران صديقة بعد أن سجل اللاعب بيتر أولاينكا بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة السابعة متصدراً لمجموعته، بينما يتجمد رصيد سلافيا براج عند نقطة واحدة متذيلاً الترتيب.

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