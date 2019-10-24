شاهد.. محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في مباراة ليفربول جينك

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدف الريدز الرابع في شباك جينك البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا. جاء هدف محمد صلاح بعد أسيست من ساديو ماني واستلم الفرعون بطريقة رائعة وراوغ مدافعي جينك لينفرد أمام المرمى ويسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البلجيكي ويعلن هدف رابع لليفربول. ساديو ماني واستلم الفرعون بطريقة رائعة وراوغ مدافعي جينك لينفرد أمام المرمى ويسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البلجيكي ويعلن هدف رابع لليفربول. لتصبح النتيجة تقدم ليفربول برباعية مقابل هدف. وشهد التشكيل الأساسي للريدز عودة الدولي المصري محمد صلاح بعدما غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، للإصابة. وجاء تشكيل ليفربول كما يلي: Advertisements حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: جيمس ميلنر - ديان لوفرين - فيرجيل فان ديك - أندي روبرتسون. الوسط: نابي كيتا - فابينيو - أولكس تشامبرلين. الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

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