شاهد.. محمد صلاح يصنع وماني يسجل ثالث أهداف ليفربول في جينك

أضاف ليفربول الهدف الثالث في شباك جينك البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عن طريق السنغالي ساديو

ماني في الدقيقة 78، عقب تمريرة رائعة من محمد صلاح وضعته أمام مرمى جينك وسدد الكرة ببراعة في الشباك.

وشهد التشكيل الأساسي للريدز عودة الدولي المصري محمد

صلاح بعدما غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، للإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

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الدفاع: جيمس ميلنر - ديان لوفرين - فيرجيل فان ديك - أندي روبرتسون.

الوسط: نابي كيتا - فابينيو - أولكس تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح