راموس يؤكد الطعن في قرار مصلحة الضرائب

كشف أسطورة ريال مدريد “سيرخيو راموس” عن طعنه في تهمة الاحتيال الضريبي التي وُجهت إليه من قبل مصلحة الضرائب الإسبانية منتصف هذا الأسبوع.

ونشر مدافع ريال مدريد بيانًا رسميًا، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الخميس، ردًا على تلك الاتهامات وللتأكيد على طعنه في قرار تغريمه مبلغ مليون يورو بتهمة الاحتيال الضريبي.

وافتتح راموس البيان قائلاً “بالنظر إلى المعلومات المنشورة مؤخرًا، أود التأكيد على ما يلي، أعلن كل تفاصيلي المالية في إسبانيا”.

Advertisements

وأضاف البيان “لديّ فريق من المستشارين المحترفين الذين يقومون بتحليل وإدارة وحل جميع المسائل الضريبية الخاصة بي، ولهذا أنا على علم بكافة إلتزاماتي تجاه مصلحة الضرائب، وما تعرضت له مؤخرًا مُجرد غرامة إدارية وليست جريمة جنائية”.

وتابع حديثه “التسوية السابقة لمصلحة الضرائب في الفترة 2012 إلى 2014 تختلف عن التسوية الجديدة، حيث تم تغيير المعايير التي أوضحتها الإدارة نفسها لي في السنوات الماضية، وهي التسوية التي استوفيتها بشكل تام”.

وختم البيان “بالنظر إلى عدم موافقتي على التغيير في معايير مصلحة الضرائب، قررت مُمارسة حقي في الطعن بمُجرد فع الموافقة الأدارية”.