لقطة اليوم | تشيلسي يعود إلى لندن بثلاث نقاط مشوهة!

سقط الحكم الدولي الروماني “أوفيديو هاتيجان” في المحظور، حين قرر اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد “VAR” لتحديد صحة الهدف الذي سجله أياكس أمستردام أمام تشيلسي على ملعب يوهان كرويف في أمستردام، مساء أمس الاربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الحكم البالغ من العمر 39 عامًا، رفض الأخذ برأي الحكم المساعد الذي أشار بصحة الهدف المُسجل بواسطة اللاعب “بروميس”، حيث كان في وضعية قانونية عند خروج الكرة من قدم النجم المغربي “حكيم زياش”.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية تغطية مدافع تشيلسي “كورت زوما” لمصيدة التسلل، وحجبه للقدم اليمنى للاعب أياكس “بروميس” بشكل تام.

واتخذ الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان قرارًا مُتسرعًا بإلغاء الهدف رغم صحته، دون إعادة اللقطة أكثر من مرة، ليحرم أياكس من هدف مُستحق كان سيُغير من نتيجة المباراة، وبالتالي من ترتيب جدول المجموعة الثامنة.

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وتسبب إلغاء هذا الهدف الصحيح في فوز تشيلسي بهدف دون رد سُجل في الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء، عندما حول باتشواي عرضية بوليسيتش داخل شباك أونانا، ليُشارك أسود غرب لندن فريق العاصمة الهولندية صدارة جدول ترتيب المجموعة بنفس رصيد النقاط، وتتقلص فرص فالنسيا في الصعود إلى ثمن النهائي، بعدما تعادل خارج ملعب المستايا مع ليل الفرنسي في نفس التوقيت 1/1.

وقال محلل قنوات بي إن سبورتس (جمال الشريف) “لحظة لمس حكيم زياش للكرة عندما هَم بتمريرها بعرض الملعب نحو بروميس، كان كورت زوما يغطي مصيدة التسلل، والعين البشرية أهم بمراحل من تقنية الـ VAR، وكان يجب على الحكم التركيز قبل اتخاذ القرار النهائي، لأنه استند في قراره على أن قدم لاعب أياكس سبقت مدافع تشيلسي، بعد أن خرجت الكرة من قدم زياش بحوالي ياردة أو ياردتين وليس لحظة لمس زياش للكرة بقدمه”.

هكذا عاش عشاق دوري أبطال أوروبا وجمهور أياكس جريمة جديدة من جرائم تقنية الـ VAR التي ظلمت عدة فرق ولا تزال تُظلم، والسبب الاعتماد المُفرط من الحكم عليها!.