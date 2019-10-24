نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلجراد فى الدوري الأوروبي 2019-2020

ينتظر عشاق نادي مانشستر الإنجليزي نتيجة مباراة فريقهم أمام نادي بارتيزان بلجراد الصربي , مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر فى تمام الساعه 18:55 بتوقيت القاهرة, 16:55 بتوقيت جرينتش, عندما يلتقيان على ملعب بارتيزان بصربيا فى إطار الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2019-2020. ويدخل المانيو اللقاء فى المركز الثاني من ترتيب المجموعة الـ12 برصيد 4 نقاط , ويأتي فى صدارة المجموعة الناس المضيف بارتيزان بنفس رصيد النقاط 4 نقاط , ويأتي نادي إي زد ألكامار الهولندي فى المركز الثالث برصيد نقطتين ويتذيل المجموعة نادي أف سي أستانا بدون نقاط. وسيعمل المدير الفني لمانشستر يونايتد ” أولي جونار سولشاير” على تحقيق الفوز لإعتلاء صدارة المجموعة و تسهيل مأورية التأهل للجولة التالية من مسابقة الدوري الأوروبي . وألتقي الفريقين من قبل فى مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 1965-1966 فى الدور قبل النهائئ وخسر مانشستر فى مباراة الذهاب 0-2 , وفاز فى مباراة الإياب 1-0 وخرج بهذه النتيجة من الدور قبل النهائئ.

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