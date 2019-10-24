نتيجة مباراة أرسنال وفيتوريا غيماريش فى الدوري الأوروبي 2019-2020

ينتظر عشاق نادي أرسنال الإنجليزي نتيجة مباراة فريقهم أمام نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي, مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, والساعة 19:00 بتوقيت جرينتش عندما يلتقيان على ملعب أرسنال” ستاد الأمارات” بلندن, ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي 2019-2020. ويحتل الجنرز صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط, ويأتي فى المركز الثاني نادي ستاندر دو لياج البلجيكي, وثالثاً نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بنفس رصيد النقاط 3 نقاط لكل فريق, ويتذيل ترتيب المجموعة ضيف أرسنال نادي غيماريش بدون نقاط. ويسعي رجال المدير الفني لفريق المدفعجية ” أوناي إيمري” الي تحقيق الفوز على ضيفه فيتوريا غيماريش والإنفراد بصدارة المجموعة السادسة لضمان التأهل الي الدور التالي “دور ثمن النهائي” من الدوري الاوروبي. إليكم جدول آخر خمس لقاءات لارسنال فى جميع المسابقات: Advertisements التاريخ المسابقة النتيجة 24/9/2019 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (الدور الثالث) ارسنال 5-0 نوتينغهام فورست 30/90/2019 الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد 1-1 ارسنال 3/10/2019 الدوري الاوروبي (دور المجموعات) ارسنال 4-0 ستاندر دو لياج 6/10/2019 الدوري الانجليزي ارسنال 1-0 بورتموث 21/10/2019 الدوري الانجليزي شيفيلد يونايتد 1-0 ارسنال وجدول آخر خمس لقاءات لنادى فيتوريا غيماريش فى جميع المسابقات: التاريخ المسابقه النتيجة 19/9/2019 الدوري الأوروبي (دور المجموعات) ستاندر دو لياج 2-0 فيتوريا غيماريش 22/9/2019 الدوري البرتغالي تونديلا 1-3 فيتوريا غيماريش 29/9/2019 الدوري البرتغالي فيتوريا غيماريش1-0 ياكوس دى فيريرا 3/10/2019 الدوري الاوروبي فيتوريا غيماريش 0-1 آينتراخت فرانكفورت 19/10/2019 كأس البرتغال سينترا فوتبول1-1 فيتوريا غيماريش 4-3 ضربات ترجيحية

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