رياضة | فالفيردي: راكيتيتش جاهز للعب مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي: راكيتيتش جاهز للعب مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدير الفنى ارنستو فالفيردي لفريق برشلونة الإسباني الحديث عن مصير لاعب وسط الفريق من البقاء أو الرحيل عن صفوف البارسا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، ورفض أيضاً المدرب الإسباني الحديث عن ملف الإنتقالات المقبل وإحتياجات البارسا.

فالفيردي يرفض الحديث عن مصير لاعب وسط برشلونة

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رفض أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الحديث عن رحيل أو بقاء لاعب وسط الفريق الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يعانى خلال الفترة الماضية من التجميد وعدم المشاركة مع البارسا إلا في وقت قليل للغاية، بعدما يشارك كل من فرانك دى يونج وأرثر ميلو بالتشكيل الأساسي للبارسا، وتحدث فالفيردي عن مستقبل راكيتيتش، قائلاً :"راكيتيتش هنا للعب مثله مثل زملائه".

وتابع :" منذ اللحظة التي يدخل فيها اللاعب في قائمة الفريق، يفهم من ذلك أنه في وضع جيد ومستعد للعب".

ويذكر أن برشلونة حقق الفوز أمس بهدفين لهدف علي مضيفه سلافيا براج التشيكي، وسجل برشلونة هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة عن طريق ليونيل ميسي الذي سجل الهدف بعد ثوانى معدودة، ثم تعادل فريق سلافيا براج التشيكي عن طريق يان بوريل في الدقيقة 50 ثم في الدقيقة 57 سجل بيتر اولاينكا هدف فوز برشلونة في مرماه.