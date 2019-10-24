رياضة | صفقة ليفربول الجديده تقرب صلاح من الرحيل

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يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم صفقة جديده خلال فصل الصيف قد تكون سبب في رحيل المصري محمد صلاح نجم الفريق.

ليفربول يقترب من ضم سانشو

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن ليفربول سيدخل في منافسة مع نادي مانشستر يونايتد الذي أظهر رغبة كبيرة منذ فترة لضم سانشو.

فرصة رحيل صلاح عن ليفربول

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وأكدت التقارير أن تعاقد ليفربول مع سانشو سيتيح الفرصة أمام محمد صلاح للرحيل عن الفريق إذا كان يرغب في ذلك وينضم إلى نادي برشلونة أو نادي ريال مدريد اللذان أظهرا رغبة منذ فترة في ضمه.

نتيجة مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد ليفربول إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يتوقف رصيد جينك عند نقطة وحيده في المركز الرابع.