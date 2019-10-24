رياضة | ميتشو يطالب إدارة الزمالك بصفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يطالب إدارة الزمالك بصفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك بمطالبة إدارة النادي بالتعاقد مع صفقة جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ميتشو يطالب بتدعيم مركز وسط الفريق

وطالب ميتشو إدارة الزمالك بالتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة يناير القادم لتدعيم خط وسط الفريق.

وستجهز إدارة الزمالك بعض الأسماء التي تناسب النادي لتدعيم خط وسط الفريق وستعرضها على ميتشو لضم أحدهم في الشتاء.

سبب رغبة ميتشو في ضم صفقة جديده

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ويرغب ميتشو في التعاقد مع لاعب وسط خلال الانتقالات الشتوية لتعويض غياب محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق والذي تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي جينراسيون فوت السنغالي غدا الخميس 23 أكتوبر ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.