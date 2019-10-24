رياضة | أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأربعاء 23/10/2019: ليلة تألق صلاح وتحقيق ميسي لرقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأربعاء 23/10/2019: ليلة تألق صلاح وتحقيق ميسي لرقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة أبرزها عودة محمد صلاح وتألقه منافسة مانشستر سيتي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم الأخبار الرياضية العالمية اليوم

صلاح يعود للتألق مع ليفربول

عاد محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى تشكيل فريقه الأساسي اليوم في مواجهة نادي جينك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق محمد صلاح مع ليفربول اليوم ضد جينك بدوري الأبطال حيث سجل هدف وصنع هدف أخر من رباعية الريدز في مرمى جينك.

سانشو يقترب من الرحيل عن بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن قرار استبعاد جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني من قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا تثير الأزمات وتقربه من الرحيل عن النادي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد هو الأقرب حتى الآن لضم سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مع منافسة من نادي مانشستر يونايتد أيضا.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

مانشستر سيتي ينافس قطبي إسبانيا على ضم نجم نابولي

كشفت صحفية "جارديان" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك منافسة شرسة تنتظر مانشستر سيتي لضم رويز حيث يرغب قطبي إسبانيا أيضا ريال مدريد وبرشلونة في ضمه.

لينجارد يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

شهدت تدريبات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجماعية اليوم عودة جيسي لينجارد نجم الفريق مرة أخرى.

وكان لينجارد قد غاب عن تدريبات مانشستر يونايتد بسبب تعرضه للإصابة منذ فترة والتي تسببت أيضا في غيابه عن بعض مباريات الفريق.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

بايرن ميونخ يعلن عن تطورات جديدة بشأن إصابة هيرنانديز

وأكد نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن لوكاس هيرنانديز خضع المزيد من الفحوصات الطيية التي أكدت أنه يعاني من تمزق في الرباط الداخلي في كاحله الأيمن.

كما كشف نادي بايرن ميونخ في بيانه أن هيرنانديز سيحتاج إلى تدخل جراحي وسيغيب عن الملاعب لفترة طويله وستتوقف عودته على سرعة تعافيه من الإصابة.

نظام جديد بكأس العالم للأندية

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 ستقام بنظام جديد حيث سيشارك فيها 24 فريق.

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وكشفت الصحيفة عن تقسيم الأندية التي ستشارك في كأس العالم بنظامه الجديد وهي 8 أندية من أوروبا و6 أندية من أمريكا الجنوبية و3 أندية من أمريكا الشمالية و3 أندية من إفريقيا و3 أندية من آسيا ونادي واحد من أوقيانوسيا.

ميسي يحطم رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بتحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهدف ميسي في مرمى نادي سلافيا براج منذ قليل أصبح ثاني لاعب يسجل في 15 موسم متتالي بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005/2006.

وراين جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق هو فقط من يملك رقم أفضل من ميسي حيث سجل في 16 مواسم متتالي.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

أياكس × تشيلسي

انتهت هذه المباراة بفوز نادي تشيلسي بهدف وحيد سجله باتشواي في الدقيقة 83.

ليبزج × زينت

فيما انتهت هذه المباراة بفوز ليبزج بهدفين مقابل هدف.

سلافيا براج × برشلونة

استطاع نادي برشلونة أن يفوز على سلافيا براج بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي البارسا كل من ميسي وبيتر أولاكنا بالخطأ في مرماه بينما سجل هدف سلافيا براج الوحيد جان بوريل.

سالزبورج × نابولي

فيما انتهت هذه المباراة بفوز نابولي على سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جينك × ليفربول

وتمكن نادي ليفربول من الفوز بهذه المباراة بأربعة اهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الريدز الأربعة كل من تشامبرلين هدفين وكل من محمد صلاح وماني هدف وحيد بينما سجل هدف جينك الوحيد ستيفن أودي.

إنتر ميلان × بوروسيا دورتموند

وتمكن نادي إنتر ميلان من الفوز على بوروسيا بهدفين نظيفين سجلهم كل من لاوتارو مارتينيز وكاندريفا.

ليل × فالنسيا

وقد انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بنفيكا × أولمبيك ليون

كما انتهت هذه المباراة بفوز بنفيكا على ليون بهدفين مقابل هدف.