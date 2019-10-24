رياضة | ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثالثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجولة الثالثة في المجموعة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. تتنافس فرق ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجنك البلجيكي في تلك المجموعة ويسعون لاحتلال المركزين الأول والثاني من أجل التأهل لدور الستة عشر من البطولة.

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فاز ليفربول على جنك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز نابولي على سالزبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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يحتل نابولي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، حصدهم من 3 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أية مباراة. سجل نابولي في دور المجموعات 5 أهداف حتى الآن ومني مرماه بهدفين.

جاء ليفربول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، حصدهم من 3 مباريات حتى الآن، فاز في مبارتين ولم يتعادل في أية مباراة وخسر مباراة واحدة. سجل ليفربول في دور المجموعات 8 أهداف حتى الآن ومني مرماه ب 6 أهداف.

واحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حصدهم من 3 مباريات حتى الآن، فاز في مبارة واحدة ولم يتعادل في أية مباراة وخسر مبارتين. سجل سالزبورج في دور المجموعات 11 هدف حتى الآن ومني مرماه ب 9 أهداف.

وجاء جنك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات خاضهما حتى الآن، لم يفز في أية مباراة وتعادل في مباراة وخسر مبارتين. سجل جنك في دور المجموعات 3 أهداف حتى الآن ومني مرماه ب 10 أهداف.