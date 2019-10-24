رياضة | أرقام مذهلة لمحمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مذهلة لمحمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أداءا رائعا في فوز فريقه ليفربول علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع النجم الدولي المصري محمد صلاح أن يشارك في المباراة كاملة بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي في البريميرليج وسجل محمد صلاح هدف فريقه الرابع اليوم بالإضافة لصناعة الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني.

وجاءت أرقام اللاعب الدولي المصري في المباراة كالتالي:

لمس الكرة 49 مرة

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عدد التسديدات علي المرمي 3

دقة التمرير 67٪

صنع فرصتين للتسجيل

قام بعمل مراوغتين ناجحتين

صنع هدفا وسجل أخر

وحصل على تقييم 8.1 من 10 حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء وهو ثاني أعلي تقييم في المباراة بعد تشامبرلين لاعب ليفربول الذي سجل هدفين وحصل علي تقييم 8.5.

ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي الي العودة لأنحلترا بعد قليل استعدادا لمواجهة نادي توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.