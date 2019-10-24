رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد فوز برشلونة الباهت أمام سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد فوز برشلونة الباهت أمام سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"كانت المباراة التي توقعتها والنتيجة ليست كبيرة وقد خاطروا بكل شي ، هاجموا بـ 8 لاعبين".
وأضاف :"هذه المباريات يجب ان تعرف كيف تلعبها ، لقد افتقدنا لـ راحة البال في الملعب، وفي الدقائق الأخيرة شكل المنافس خطورة كبيرة على مرمانا".
وأوضح :"يظهر ميسي في كل مُباراة ، كل يوم يظهر لماذا هو الأفضل وقادر على اتخاذ أي قرار في أي وقت من المباراة".
وعن تألق شتيجن قال :"شتيجين كان هو المفتاح في مباريات دوري الأبطال هذا الموسم".
وأشار :"كان سيئا للغاية أننا لم نحسم النتيجة، وبقيت هناك خطورة في المباراة، والفريق الضيف شكل على مرمانا الخطورة".