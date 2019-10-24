رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد فوز برشلونة الباهت أمام سلافيا براج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد فوز برشلونة الباهت أمام سلافيا براج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب فوز فريقه على سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"كانت المباراة التي توقعتها والنتيجة ليست كبيرة وقد خاطروا بكل شي ، هاجموا بـ 8 لاعبين".

وأضاف :"هذه المباريات يجب ان تعرف كيف تلعبها ، لقد افتقدنا لـ راحة البال في الملعب، وفي الدقائق الأخيرة شكل المنافس خطورة كبيرة على مرمانا".

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وأوضح :"يظهر ميسي في كل مُباراة ، كل يوم يظهر لماذا هو الأفضل وقادر على اتخاذ أي قرار في أي وقت من المباراة".

وعن تألق شتيجن قال :"شتيجين كان هو المفتاح في مباريات دوري الأبطال هذا الموسم".

وأشار :"كان سيئا للغاية أننا لم نحسم النتيجة، وبقيت هناك خطورة في المباراة، والفريق الضيف شكل على مرمانا الخطورة".