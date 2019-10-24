رياضة | نشرة أخبار برشلونة: تحديد موعد الكلاسيكو وميسي يحقق رقما قياسيا وصفقة تبادلية كبري مع توتنهام ولعنة البرسا تضرب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار برشلونة: تحديد موعد الكلاسيكو وميسي يحقق رقما قياسيا وصفقة تبادلية كبري مع توتنهام ولعنة البرسا تضرب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 23 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي الفوز على فريق سلافيا براج بنتيجة هدفين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 23 - 10 - 2019:-

- برشلونة يهزم سلافيا براج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق سلافيا براج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليونيل ميسي هدف برشلونه الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بينما تعادل فريق سلافيا براج في بداية الشوط الثاني، قبل أن يحرز لويس سواريز الهدف الثاني للبارسا.

وأصبح فريق برشلونة يتصدر ترتيب تلك المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق سلافيا براج في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

- لا يتوقف.. ميسي يحطم رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بتحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ميسي يسجل هدف برشلونة في مرمى سلافيا براج

وسجل ميسي هدف برشلونة الأول والوحيد في مرمى نادي سلافيا براج في المباراة التي تجمع بين الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ميسي يحطم رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

وبهدف ميسي في مرمى نادي سلافيا براج منذ قليل أصبح ثاني لاعب يسجل في 15 موسم متتالي بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005/2006.

وراين جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق هو فقط من يملك رقم أفضل من ميسي حيث سجل في 16 مواسم متتالي.

ميسي يعادل رقم راؤول وكريستيانو

وقد تمكن ليونيل ميسي بهدفه اليوم من أن يسجل 33 هدف في فرق مختلفة بدوري أبطال أوروبا ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وراؤول نجم نادي ريال مدريد السابق.

- صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وتوتنهام

يواصل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اهتمامه بضم نجم برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي يفضل الحصول على خدمات كارليس ألينيا نجم برشلونة الشاب، من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سياسية إدارة توتنهام، هي التعاقد مع العديد من اللاعبين والمواهب الشابة، من أجل المراهنة عليه في المستقبل

وأضافت الصحيفة أن سعر كارليس ألينيا نجم برشلونة، قد يصل إلى قرابة الـ75 مليون يورو، لذلك سيكون توتنهام مجبرًا على تقديم عرض مالي مغري لإدارة البلوجرانا، حال أراد ضم نجم برشلونة .

- جدول مباريات برشلونة وريال مدريد قبل موعد الكلاسيكو

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل بدلًا من موعدها الأصلي والمحدد له 26 أكتوبر الجاري .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة وريال مدريد سيكونان على موعد مع جدول مباريات ناري قبل موعد الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكشفت الصحيفة عن جدول برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو والذي جاء كالتالي:

جدول مباريات ريال مدريد حتى مواجهة برشلونة في الكلاسيكو 18 ديسمبر المقبل

الجولة 11: ريال مدريد ضد ليجانيس

الجولة 12: ريال مدريد ضد ريال بيتيس

الجولة 13: إيبار ضد ريال مدريد

الجولة 14: ريال مدريد ضد ريال سوسييداد

الجولة 15: ألفيس ضد ريال مدريد

الجولة 16: ريال مدريد ضد اسبانيول

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الجولة 17: فالنسيا ضد ريال مدريد

فيما سيكون جدوي الدوري الخاص بفريق برشلونة قبل الكلاسيكو، المقرر له 18 ديسمبرالمقبل، كالتالي:-

الجولة 11: برشلونة ضد بلد الوليد

الجولة 12: ليفانتي ضد برشلونة

الجولة 13: برشلونة ضد سيلتا

الجولة 14: ليجانيس ضد برشلونة.

الجولة 15: أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

الجولة 16: برشلونة ضد ريال مايوركا

الجولة 17: ريال سوسييداد ضد برشلونة

على أن يستكمل كلا الفريقين، مبارياتهما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا

- عاجل.. رابطة الليجا ترفض رسميا الموعد الجديد للكلاسيكو

أبدت رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا" رسميا إعتراضها على الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء 23 أكتوبر رسميا عن إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر القادم على ملعب كامب نو.

وأصدرت رابطة الليجا بيان رسمي منذ قليل تظهر إعتراضها على البيان وجاء نصه كالآتي: "لا توافق رابطة الليجا على قرار لجنة المنافسات بتحديد 18 ديسمبر موعدًا للكلاسيكو، بعد الاتفاق بين ريال مدريد وبرشلونة".

واصل البيان: "على الرغم من أننا ندرس الوثائق التي تم تقديمها مؤخرًا، إلا أننا قد نتخذ إجراءًا قانونيًا أمام الهيئات القضائية المناسبة للأمر".

واختممت رابطة الليجا البيان: "سوف ندرس كل الوثائق دراسة مفصلة، كنا قد رفضنا هذا الموعد منذ البداية، وسوف ندرس كل الأوراق والحيثيات ونقيم الإجراءات التي يمكن اتخاذها".

- بعد تحديد موعد الكلاسيكو الجديد .. مباريات نارية تنتظر برشلونة في ديسمبر

تحدد موعد الكلاسيكو الجديد بين برشلونة وريال مدريد بقرار من لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيله شهر ديسمبر المقبل.

وقررت اللجنة يوم ١٨ من ديسمبر المقبل لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو بدلًا من إقامته يوم ٢٦ من الشهر الجاري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول مباريات برشلونة في شهر ديسمبر المقبل ما بين الليجا ودوري أبطال أوروبا:

أتلتيكو مدريد وبرشلونة 1 ديسمير 2019.

برشلونة وريال مايوركا 8 ديسمبر 2019.

إنتر ميلان وبرشلونة 10 ديسمبر 2019.

ريال سوسيداد وبرشلونة 15 ديسمبر 2019.

برشلونة وريال مدريد 18 ديسمبر 2019.

برشلونة وديبورتيفو ألافيس 22 ديسبمر 2019.

لعنة برشلونة تقضي على نيمار