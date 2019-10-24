اونلاين | كورة لايف - كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 23-10-2019 في دوري ابطال اوروبا هدف محمد صلاح الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 23-10-2019 في دوري ابطال اوروبا هدف محمد صلاح الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف متابعة المباراة بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح مع فريق جينك البلجيكي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.

يلا كورة وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق جينيك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب KOORA ONLINE.

كورة ستار أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جينك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا GOAL KOORA.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

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حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : ميلنر - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - تشامبرلين - كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.

كورة لايف وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق سالزبورج النمساوي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة YALA KOORAوذلك بعد خسارته في الجولة الأولى من فريق نابولي الإيطالي بنتيجة هدف نظيف، يلا تابع المباراة كاملة بين فريق ليفربول وفريق جينيك بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعبر البث الحي المباشر الأسطورة ALASTORA.