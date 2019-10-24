اونلاين | يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك يلا شوت كورة yalla shoot kora بث مباشر الريدز يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري، في مباراة قوية بين فريق كي آر سي جينك البلجيكي وفريق ليفربول الإنجليزي kora live ، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، علي ملعب لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019.

موعد مباراة ليفربول وكي آر سي جينك في دوري أبطال أوروبا uefa live

يلا شوت ليفربول وكي آر سي جينك بث مباشر

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بث مباشر ليفربول يلا شوت، kora on line ليفربول وكي آر سي جينك بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وكي آر سي جينك علي ملعب لومينوس أرينا معقل الفريق البلجيكي، اليوم الأربعاء، KORA GOAL في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، ويدخل ليفربول اللقاء، بعدما وقع في فخ التعادل أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثل للمرة الأولى youtube live

ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي liverpool live، ليقلص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى ست نقاط فقط،فيما نجح ليفربول في الفوز على ضيفه فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، uefa live وذلك عقب خسارته أمام نابولي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري، mo salah live وعلى الجانب الآخر؛ تعادل فريق كي آر سي جينك مع نابولي في المباراة الثانية من دوري أبطال أوروبا ، فيما تلقى هذيمة قاسية أمام فريق ريد بول سالزبورغ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا kora live

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