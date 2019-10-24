الامارات | 70 خيلاً تتنافس على 6 أشواط في افتتاح سباقات ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 خيلاً تتنافس على 6 أشواط في افتتاح سباقات ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن 70 خيلاً، اليوم، أول سباقات الموسم الجديد في مضمار ميدان العالمي، إذ تتنافس على ألقاب الأشواط الستة التي ترعاها «طيران الإمارات»، بجوائز تبلغ مليوناً و35 ألف درهم، خصص اثنان منها للخيول المبتدئة، وأربعة لخيول التكافؤ.

وينطلق أول الأشواط في السادسة والنصف مساءً على لقب بطولة «الإمارات للعطلات»، المخصصة للخيول المبتدئة لمسافة 1200 متر رملي، البالغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، قبل أن تواصل الإثارة طريقها إلى الشوط الرابع أول الأشواط الرئيسة مع بطولة «إمارات دوت كوم»، المخصصة لخيول التكافؤ، البالغ إجمالي جوائزه 185 ألف درهم، وينافس على الظفر بلقبها 11 من نخبة الجياد لمسافة 2000 متر رملي، يتقدمها «فيرناس» الأعلى تصنيفاً المملوك لأحمد المهيري، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس رويستون فرنش، ويدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «ويلفورد» لناصر عسكر، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقيادة الفارس باتريك دوباس، خصوصاً أن «ويلفورد» سبق له الفوز في مارس الماضي على مسافة أطول بلغت حينها 2200 متر.

وفي ثاني الأشواط الرئيسة تطلب 12 خيلاً لقب الشوط الخامس «طيران الإمارات»، البالغ إجمالي جوائزه 185 ألف درهم، المخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1600 متر رملي، يبرز منها كل من الجوادين «اتصالات» لسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإشراف عميد المدربين علي الرايحي، وقيادة الفارس ساندرو فايفا، ومنافسه «إمبرورتنت ميشين» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس رويستون فرنش، خصوصاً أن الجوادين حققا الانتصار في مشاركتهما الأخيرة على مضمار ميدان في أبريل الماضي، وإنما على مسافة أقل بلغت حينها 1400 متر.

البسطي: نتطلع إلى موسم حافل

أعرب عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل رئيس لجنة السباقات بالهيئة، مليح لاحج البسطي، عن ارتياحه لانطلاقة الموسم الجديد في سباقات الخيل في دورته الـ28، مشيراً إلى أن كل الاستعدادات اكتملت لانطلاقة الموسم في الدولة عبر افتتاحية سباقات ميدان، ويتبع غداً بافتتاح سباقات نادي أبوظبي للفروسية، ومن ثم التحوّل إلى بقية المضامير تباعاً في الدولة.

Advertisements

وقال البسطي في تصريحات صحافية: «يسر هيئة الإمارات لسباق الخيل الترحيب بجميع قطاعات هذه الرياضة العريقة من ملّاك ومدربين وفرسان وجمهور وإعلاميين، ونتطلع لموسم ناجح وحافل بالعطاء والإنجازات، وتقديم صورة حضارية عن تطور سباقات الخيل في دولة الإمارات».

وأضاف: «متفائلون بموسم أفضل عقب نجاح تجربة زيادة السباقات في الموسم الماضي، التي وفرت فرصة لعدد كبير من الخيول للمشاركة في السباقات حتى شهر أبريل».

ونوّه البسطي بأن تجويد السباقات وزيادة قيمة جوائزها المالية وتحسين تصنيفاتها، عملية مستمرة في كل موسم، بالقدر الذي يخدم المصلحة العليا لهذه الرياضة العريقة في مختلف المضامير، معرباً عن ثقته بأن الموسم سيكون عند حُسن ظن أهل الخيل محلياً وعالمياً.

35 % زيادة في أعداد الخيول خلال 10 سنوات

كشف مركز معلومات دبي لسباق الخيل عن زيادة في أعداد خيول السباقات في الدولة خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 1167 حصاناً شاركت في موسم 2009-2010 إلى 1576 في الموسم الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35%.

كما أكدت الإحصاءات ارتفاع عدد الملّاك من 49 في الموسم الأول إلى 410 في موسم 2016-2019، الذي اقترن أيضاً بزيادة في عدد الفرسان من 113 إلى 130 فارساً خلال الفترة ذاتها.