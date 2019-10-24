الامارات | ريفر بلايت يقهر بوكا ويصل إلى نهائي «كوبا ليبرتادوريس»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بلايت يقهر بوكا ويصل إلى نهائي «كوبا ليبرتادوريس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل ريفر بلايت الأرجنتيني، حامل اللقب، أول من أمس، إلى نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، رغم خسارته إياباً صفر-1 في إياب نصف النهائي في ملعب غريمه ومواطنه بوكا جونيورز وصيفه في النسخة الماضية، وذلك لفوزه ذهاباً 2-صفر. وأقيمت المباراة على ملعب «لا بومبونيرا» أمام 50 ألف متفرج، وسجل هدف المباراة الوحيد الفنزويلي هورتادو في الدقيقة 80.

وفشل بوكا في الثأر من غريمه التاريخي ريفر بلايت، الذي أحرز العام الماضي لقب أهم مسابقة للأندية في القارة بفوزه 3-1 في النهائي المثير للجدل.