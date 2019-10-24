الامارات | مدرب العين يريد تغيير تاريخ «الزعيم» في ملعب الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين يريد تغيير تاريخ «الزعيم» في ملعب الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، الكرواتي ايفان ليكو، إنهم يرفعون شعار تحقيق الفوز في لقاء الفجيرة، مساء غد، أملاً في العودة من ملعب الأخير بالنقاط الثلاث، من أجل تغيير التاريخ غير الجيد لـ«الزعيم» في ملعب الفجيرة، لافتاً إلى أن «الزعيم» يفتقد خدمات تسعة لاعبين، جميعهم بسبب الإصابات المتنوعة.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي أنه يعرف أن فريق العين ظل يتعثر في ملعب الفجيرة حينما يواجه صاحب الأرض، وقال: «المباراة تحدٍ كبير بالنسبة لنا في ملعب صعب، أعرف أن العين لديه تاريخ غير جيد في هذا الملعب، لكننا ذاهبون من أجل تغيير هذا التاريخ، نريد الحصول على النقاط الثلاث، وهو أمر نضعه نصب أعيينا».

ويخرج العين، مساء غد، لمواجهة الفجيرة على ملعب الأخير، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل البقاء قريباً من صدارة الترتيب، ولدى «الزعيم» تسع نقاط في رصيده من فوزه على اتحاد كلباء والوصل وحتا، فيما مني بخسارة واحدة كانت أمام الشارقة المتصدر.