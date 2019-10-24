الامارات | لاعبو فريق العين يزورون قصر الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فريق العين يزورون قصر الحصن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل عدد من لاعبي فريق نادي العين لكرة القدم زيارة خاصة إلى قصر الحصن في العاصمة أبوظبي، يتقدمهم الصربي أندريا رادوفانوفيتش، والفرنسيان عمر ياسين وإسماعيل مزاوياني، بجانب الثنائي محمد فايز وريان يسلم، إضافة إلى مشرف الفريق سلطان راشد، ومسؤول الاتصال المؤسسي بالنادي عبيد الظاهري.
وأعرب لاعبو العين في حديثهم للموقع الرسمي للنادي عن سعادتهم بزيارة أحد أبرز المعالم التاريخية في الدولة، مؤكدين أنهم شاهدوا وتعرفوا إلى الحقائق التاريخية المهمة في الحصن المنيع للعاصمة، والمقر الرئيس للأسرة الحاكمة، مؤكدين استفادتهم وخروجهم بمعلومات ثرية، وقالوا إنهم سيكررون الزيارة مرة أخرى.
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