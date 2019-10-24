الامارات | 18 لاعباً في تدريبات منتخب «الشاطئية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعباً في تدريبات منتخب «الشاطئية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظم 18 لاعباً في تدريبات منتخب الكرة الشاطئية اليومية بالملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً لبطولة كأس القارات التي تستضيفها دبي من الخامس إلى التاسع من نوفمبر المقبل، ونهائيات كأس العالم في باراغواي من 21 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر.

ويؤدي الأبيض تدريباته تحت قيادة المدرب محمد المازمي، وبمشاركة اللاعبين: وليد محمدي، أحمد بشر، علي محمدي، وليد بشر، درويش أحمد، علي كريم، كمال علي، هيثم الكعبي، محمد البحري، عباس علي حاجي، هشام منتصر، أحمد خلف، أحمد ملاحي، أحمد بحري، حميد جمال، سعيد عيد، محمد حمزة، علي كوزاد. وقال المازمي في تصريحات صحافية إن الجهاز الفني حرص على اختيار قائمة موسعة للاعبين للوقوف على مستوياتهم خلال التدريبات والمباريات الودية التي سيلعبها المنتخب خلال هذا المعسكر، حيث سيتم تقليص القائمة إلى 14 لاعباً فقط.

وكانت قرعة كأس القارات أسفرت عن وجود المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب إيطاليا واليابان وإسبانيا، فيما أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع الأبيض في المجموعة الثالثة مع بيلاروسيا والسنغال وروسيا.