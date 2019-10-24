الامارات | اتحاد جدة يعمِّق جراح الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعمِّق جراح الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عمق اتحاد جدة السعودي أزمات الوصل، بالفوز عليه في أرضه ووسط جمهوره بهدفين مقابل هدف، على الرغم من أن الاتحاد لعب 35 دقيقة بـ10 لاعبين فقط.

جاءت الهزيمة في توقيت سيئ للوصل، في ظل تواصل النتائج المخيبة، لتكتمل بالخسارة من الاتحاد في ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ولم يستغل الوصل النقص في صفوف الاتحاد، بعد طرد لاعبه سعود عبدالحميد «55»، لحصوله على الإنذار الثاني.

وحرم حارس الاتحاد فواز القرني، الذي كان نجم المباراة في الشوط الثاني، الوصل من تحقيق أول انتصار له بعد سلسلة هزائم متواصلة، إثر تصديه للعديد من الكرات الخطرة لمهاجمي الوصل في الشوط الثاني.

وتقدم الاتحاد بهدف في الشوط الأول سجله البرازيلي رومارينهو «24»، ثم أضاف اللاعب نفسه الثاني «94»، فيما سجل البرازيلي ويلتون سواريز هدف الوصل الوحيد «51».

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وأجبر هجوم الاتحاد، بقيادة رومارينهو، دفاع الوصل في الشوط الأول على ارتكاب أخطاء عدة واستثمارها ما تسبب في الهدف الأول، فيما لم يستغل الوصل الفرص التي سنحت له في الشوط الأول.

ودخل الوصل المباراة وهو مثقل بالكثير من الأزمات، بعد النتائج المخيبة للآمال في دوري الخليج العربي، محتلاً المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري برصيد نقطة واحدة فقط، وصبت الجماهير الوصلاوية غضبها على إدارة النادي والمدرب الروماني ريجيكامب، ما تسبب في افتقاد الجمهور الثقة بهما.

وشهد الشوط الأول إلغاء الحكم هدفاً للوصل، سجله ويلتون سواريز في الدقيقة 22، بداعي التسلل. وجاء رد الاتحاد سريعاً، إذ نجح في تسجيل هدف السبق عن طريق رومارينهو من هجمة اتحادية سريعة، مستغلاً غياب التغطية الدفاعية.

وأعاد سواريز الوصل إلى أجواء المباراة مجدداً، بتسجيله هدف التعادل، مستغلاً تمريرة زميله ليما. وهدد الوصل الذي سيطر على مجريات اللعب، خصوصاً بعد دخول أحمد علي، مرمى الاتحاد بأكثر من محاولة خطرة في الدقائق الأخيرة. وتمكن رومارينهو من إضافة الهدف الثاني للاتحاد «94»، منهياً بذلك أي أمل للوصل في العودة للمباراة.

- الوصل فشل في استغلال النقص العددي بفريق

الاتحاد، الذي لعب 35 دقيقة بـ10 لاعبين فقط.