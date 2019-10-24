شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي ينقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ليون سميث، قائد منتخب بريطانيا العظمى، مشاركة نجم كرة المضرب آندى موراى، المصنف الأول عالمياً سابقاً، والـ127 حالياً، في نهائيات كأس ديفيز في مدريد. وتستضيف العاصمة الإسبانية مدريد فعاليات نهائيات كأس ديفيز للتنس بنظامها الجديد في شهر نوفمبر المقبل، عبر منظمها الجديد شركة كوزموس المملوكة لنجم كرة القدم ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

ليون سميث أعلن اختيار آندى موراى لتمثيل منتخب بريطانيا، رفقة الثلاثى دان إيفانز وجيمى موراى ونيل سكوبسكى، للظهور في مدريد بشكل رسمى.

وقال ليون سميث: «يسعدنى تحديد أسماء أول أربعة لاعبين لنا لتمثيل بريطانيا في نهائيات كأس ديفيز في مدينة مدريد الإسبانية، هم رائعون». وأضاف: «يقدم دان إيفانز حالياً أفضل مستويات التنس في مسيرته، ويستحق بثبات مكانه داخل أفضل قائمة 50 لاعباً على مستوى العالم، ولقد كان رائعاً للغاية أن نرى آندى موراى يعود ويتنافس مجدداً، بما في ذلك فوزه المذل في أنتويرب».

وتابع: «يكتسب جيمى ونيل الكثير من الزخم كفريق واحد، بعدما أثارا الإعجاب في منافسات نصف النهائى في سينسيناتى وأمريكا المفتوحة وبكين وشنغهاى، نحن في وضع جيد مع تحسين القوة والعمق في فريقنا، وسنقوم بتسمية اللاعب الخامس في الأسبوعين المقبلين».

وأردف: «نحن نتطلع إلى تقديم أفضل مستوى في التنس في مرحلة المجموعات، وكما هو الحال دائماً، نحن متحمسون للعب مع العديد من المشجعين وجميع المسافرين إلى مدريد».

يُذكر أن البريطانى آندى موراى سيعود من جديد للمشاركة في منافسات الفردى عبر بوابة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020، أولى البطولات الكبرى «جراند سلام». وستشهد أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل مشاركة اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً منذ ظهوره في نسخة الموسم الماضى، بعد خضوعه لعملية جراحية للتعافى من إصابة الفخذ. وموراى الذي حل وصيفاً لبطل أستراليا المفتوحة في ملبورن بارك خمس مرات من قبل، ودع منافسات أستراليا في نسخة الموسم الماضى، من الدور الأول للبطولة.

ولاعب التنس البريطانى كاد يعتزل لعبة التنس في ظل الإصابة الخطيرة التي عانى منها على مستوى الفخذ، وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ بنهاية يناير الماضى، قبل أن يتعافى ويعود لاستخدام مضربه مرة أخرى. إلا أن بطل ويمبلدون المفتوحة الأسبق عاد من جديد لملاعب الكرة الصفراء في شهر يونيو الماضى، عبر بوابة بطولة كوينز، حيث شارك في منافسات الزوجى، وتُوج باللقب، رفقة شريكه فيليسانو لوبيز. ولعب آندى في الزوجى والزوجى المختلط في بطولة ويمبلدون المفتوحة، بالتعاون مع أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، ثم عاد لمنافسات الفردى في بطولة سينسيناتى أغسطس الماضى.

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وواصل البريطانى ظهوره، حيث وصل إلى دور الثمانية في بطولة الصين المفتوحة في بكين الأسبوع الماضى، حيث خسر أمام النمساوى دومينيك ثيم، ثم فاز مؤخراً بمباراته الافتتاحية في بطولة شنغهاى لتنس الأساتذة.

البريطانى حقق أول فوز له في مشاركته الأولى في دورات الماسترز فئة الألف نقطة لكرة المضرب في 2019، منذ العملية التي خضع لها في مطلع العام الحالى، بفوزه على الأرجنتينى خوان إنياسيو لونديرو في الدور الأول لدورة شنغهاى الصينية 2-6، 6-2، 6-3، قبل أن يُتوج مؤخراً بلقب دورة أنتويرب.

أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، رسميا، إقامة نهائى كأس الاتحاد الآسيوى 2019 بين 25 نيسان الكورى الشمالى والعهد اللبنانى، في مدينة شنغهاى الصينية، يوم 2 نوفمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان، أنه «من ضمن أهم الأهداف رعاية التطوير والترويج لكرة القدم، وكذلك ضمان إتاحة المجال لمتابعة اللعبة في قارة آسيا وخارجها، وهو ما تنص عليه المادة الثانية من النظام الأساسى في الاتحاد».

وأضاف: «من أجل الالتزام بتحقيق هذه الأهداف، فإن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات التي تواجه البث التليفزيونى والترتيبات التجارية والإعلامية واللوجستية، فقد قرر نقل المباراة لتقام في مدينة شنغهاى».

وتابع: «يأتى ذلك نتيجة لسهولة السفر والوصول إلى المدينة، وكذلك تأكيد الاتحاد الصينى لكرة القدم رغبته في استضافة المباراة...»، وسيتم إعلان الملعب الذي ستقام عليه المباراة في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء في بيونج يانج، ولكن نتيجة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية فقد أكد الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوى وجود صعوبات تواجه نقل المباراة النهائية، إلى جانب عوامل أخرى، وتعد المباراة ضمن أهم الأحداث على الروزنامة السنوية الآسيوية، لذا قرر الاتحاد نقلها.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوى لكرة القدم قد قررت تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) لأول مرة بشكل كامل، في بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما، التي تستضيفها تايلاند في يناير 2020، فيما رفضت اللجنة تطبيقه في نهائى دورى الأبطال. كان الاتحاد الآسيوى قد استعان بنظام «فار» بدءًا من دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي أقيمت في الإمارات وتُوج بلقبها المنتخب القطرى.