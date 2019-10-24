شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تشتعل من جديد بين «كوفاتش وتوماس مولر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الأزمة لم تنته بعد بل دخلت في منحنى خطير في علاقة نيكو كوفاتش، المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ الألمانى، وتوماس مولر، نجم العملاق البافارى، بعدما أصر المدرب على وضع اللاعب للمرة السادسة على مقاعد البدلاء هذا الموسم، وذلك أمام أوجسبورج بالبوندسليجا، رغم تعبير الدولى الألمانى عن عدم سعادته بوضعه الحالى مع الفريق. ونشرت صحيفة «بيلد» الألمانية تقريرا عن غموض مستقبل مولر مع بايرن ميونيخ بعد إصرار كوفاتش على مشاركة النجم البرازيلى فيليب كوتينيو بدلا منه واستمرار استبعاده من التشكيلة الأساسية للمرة السادسة هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن حالة من الذهول تسود بين لاعبى الفريق بسبب عدم إشراك توماس مولر في مباراة بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج بهدفين لكل منهما. وأضافت الصحيفة أن بعض لاعبى بايرن ميونيخ يرون أن مولر كان أكثر جاهزية للمشاركة في مباراة أوجسبورج من كوتينيو، الذي عاد من رحلة دولية مرهقة نوعًا ما وكان لابد من إراحته خلال هذه المباراة ومشاركة مولر بدلا منه ولكن كوفاتش أصر على مشاركة البرازيلى في هذه المواجهة، ما أشعل غضب النجم الألمانى توماس مولر من جديد بعدما تم وعده بمشاركته أساسيا قبل اللقاء.

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كان كوتينيو سافر إلى سنغافورة من أجل المشاركة مع منتخب البرازيل في ودية ضد نيجيريا (1-1)، وقطع الدولى البرازيلى 20 ألف كيلومتر، ولعب أمام السنغال (1-1) (72 دقيقة)، وفى مباراة نيجيريا (78 دقيقة).

وارتبط اسم مولر بقوة بالرحيل عن البايرن في الشتاء المقبل، إذ يطمح النجم الألمانى للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما ليس متاحًا له حاليًا بسبب اعتماد كوفاتش على كوتينيو، حيث كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية من قبل عن رغبة نادى مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب.

من جانبه، أبدى أولى هوينيس، رئيس نادى بايرن ميونخ الألمانى لكرة القدم، تأييده لقرار نيكو كوفاتش، المدير الفنى للفريق، بإبقاء توماس مولر على مقاعد بدلاء الفريق.

وقال هوينيس، في تصريحات صحفية أبرزتها جريدة «بيلد» الألمانية: «كان واضحا أنه إذا انضم (كوتينيو) ستكون الأمور أكثر صعوبة أمام توماس»، منتقدًا حديث وسائل الإعلام بشأن وضع توماس مولر في النادى البافارى. وأضاف رئيس نادى بايرن ميونيخ: «فى كل أسبوع تواصلون القصة.. أنتم تجبرون المدرب على الدفع به.. وهذا أمر مخزٍ».