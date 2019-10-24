شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحفز لرد الاعتبار أمام جينيراسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز» يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عند الثامنة مساء اليوم «الخميس» نظيره جينيراسيون فوت، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك على أرض ملعب استاد السلام وسط حضور 5 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء بناء على قرار الجهات الأمنية.

وتحفل مواجهة اليوم بأهمية خاصة باعتبارها تحديا من نوع خاص لأبناء ميت عقبة الباحثين عن الثأر ورد الاعتبار بعد تعثرهم فى داكار، فضلا عن رغبتهم فى الفوز على جينيراسيون بعد أزمة الانسحاب وقرار كاف إعادة المباراة.

يدخل المارد الأبيض المباراة بحثًا عن الفوز ولا شىء غيره لضمان التأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال، حيث يحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف على الأقل للصعود مباشرة بعد هزيمته فى السنغال بهدفين مقابل هدف، فيما يضمن التعادل بأى نتيجة التأهل لجينيراسيون، وسيشارك المتأهل من مباراة اليوم فى دورى المجموعات بدورى الأبطال مع أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمبى الكونغولى.

الزمالك يخوض مباراته رقم 182 فى تاريخه بدورى أبطال إفريقيا باحثا عن الفوز الـ90، حيث سبق أن خاض 181 مباراة بالمسابقة منذ عام 1979، حقق خلالها 89 انتصارًا و39 تعادلًا، فى حين نال 53 خسارة. واستطاع مهاجمو الزمالك تسجيل 280 هدفًا خلال رحلته بدورى أبطال إفريقيا بواقع إحراز 81 منها خارج حدود ملعبه و199 هدفًا وسط أنصاره، لتترقب جماهيره الهدف رقم 200 له بملعبه فى تاريخه بدورى الأبطال، وتسود حالة من التفاؤل داخل القلعة البيضاء باعتباره النادى المصرى الوحيد الذى لم يعرف التعثر مطلقًا أمم فريق سنغالى فى القاهرة على مدار تاريخ مواجهات الأندية المصرية بملعبها أمام نظيرتها السنغالية.

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الزمالك يعد دائم الحضور فى مرحلة المجموعات لرابطة دورى أبطال إفريقيا، فكان أول فريق مصرى يشارك فى تلك المرحلة التى تم تطبيقها فى نسخة 1997، وهو حامل للقب البطولة فى عام 1996.

وشارك الزمالك فى دور المجموعات فى 9 مناسبات سابقة ويبحث اليوم عن التأهل العاشر وسجل الأبيض مشاركاته فى نسخة 1997 ثم فى 2002 وهى النسخة التى أحرز لقبها عن جدارة، ثم فى نسخ 2005 و2008 و2012 و2013 و2014 و2016 و2017.

استعد الزمالك جيدا لمواجهة اليوم من خلال التدريبات اليومية عقب مباراة المقاولون العرب التى خلف الفوز بها ارتفاع معنويات لاعبى الأبيض، فضلا عن قرار تأجيل القمة ومباراتى الجولتين الخامسة والسادسة بالدورى التى ستمنح الأبيض هدوءا نسبيا.

ويجهز ميتشو خطة الصعق المبكر بحثا عن هدف مبكر يريح الأعصاب ويسهل من مهمة لاعبيه ويجبر المنافس على التخلى عن التكتل أمام مرماه، وحذر الصربى المدافعين من الأخطاء.

وينتظر أن يعتمد ميتسو على نفس تشكيل المباراة الماضية باستثناء محمد أوناجم غير المقيد إفريقيا حيث محمد عواد فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز، محمود علاء محمود، حمدى الونش، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجانى ساسى، أوباما، أحمد السيد زيزو، أشرف بن شرقى، ومصطفى محمد.

فى المقابل، يرفع لاعبو جينيراسيون شعار التحدى، ويمنّى ديجيبى فال المدير الفنى نفسه بتحقيق المفاجأة على حساب بطل إفريقيا، وأكد فال فى المؤتمر الصحفى قبل المباراة أن فريقه يسعى لتكرار الفوز على الأبيض وأنهم لن يكونوا صيدا سهلا.