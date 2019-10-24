شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُخطط لخطف «إريكسن» من باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت إدارة ريال مدريد الإسبانى، برئاسة فلورنتينو بيريز، في التحرك من أجل إنهاء بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتحسين نتائج ووضع الميرنجى بعدما حقق نتائج سلبية منذ بداية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الدولى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق توتنهام الإنجليزى، وذلك بعد ما تردد في الفترة الأخيرة عن رغبة نادى باريس سان جيرمان الفرنسى في الحصول على خدمات اللاعب.

وقالت الصحيفة إن الميرنجى يخطط لإجراء صفقة تبادلية مع توتنهام من أجل ضم الدنماركى كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قرر بيريز عرض الثنائى إيسكو وماريانو دياز كجزء من صفقة التوقيع مع لاعب الوسط كريستيان إريكسن في يناير.

وارتبط إريكسن بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الميركاتو الصيفى الأخير، حيث حاول باريس سان جيرمان الفرنسى ويوفنتوس الإيطالى التوقيع معه.

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في سياق آخر، أبدى الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسبانى، استياءه من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة، وذلك عقب الخسارة أمام ريال مايوركا بالدورى الإسبانى.

وقال زيدان: «ينسى عالم كرة القدم ما قمت به في الماضى، هذه هي الحياة، وبالنسبة لى الأمر متعلق بالحاضر، فالماضى هو الماضى».

وتابع المدير الفنى للميرنجى: «لن أقول لكم إننى لا أنزعج مما يقولونه، فأنا أنزعج، ولكن لا يمكننى أن أمنع الناس من التعبير عن آرائها». وفيما يتعلق بالتقارير الصحفية الإسبانية التي أشارت إلى أن إدارة النادى الملكى قد تقيل زيدان من منصبه في حال فشل في العودة بالفوز من اسطنبول، قال إنه يعرف هذا الأمر، مضيفا: «أريد أن أبقى هنا إلى الأبد لكن الوضع قد يتغير».

وأكد أنه غير متفاجئ من الضغط الذي يتعرض له، معتبرا أن «الأمر هكذا دائما، لقد أمضيت 18 عاما هنا، وحصل لى الأمر ذاته كلاعب».

يُذكر أن تقارير إسبانية كانت قد أشارت إلى رغبة بيريز في عودة البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، مرة أخرى إلى تدريب الميرنجى خلال الفترة المقبلة.