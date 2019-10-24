شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكافئ لاعبيه بـ«3 آلاف جنيه» بعد الفوز على إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادي أسوان، بقيادة مجدي عبدالعاطي، صرف 3 آلاف جنيه لكل لاعب، مكافأة الفوز على إنبى، بهدف مقابل لا شىء، سجله عبدالرحمن خالد جبنه في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر أمس الأول «الثلاثاء»، على أرض ملعب استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، ليحقق أسوان أول فوز في المسابقة، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط جمعها من الفوز على إنبى والتعادل أمام إف سى مصر، والخسارة أمام مصر المقاصة والأهلى.

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ومن جانبه، أبدى مجدى عبدالعاطى سعادته بتحقيق أول فوز في الدورى الممتاز هذا الموسم على إنبى، خاصة بعد الأداء الجيد للاعبيه، فضلاً عن الحماس القوى الذين خاضوا به المباراة من أجل إثبات الذات، وطلب عبدالعاطى دعم جماهير أسوان خلال الفترة المقبلة ومؤازرتها للاعبين من أجل تحقيق حلم البقاء في الدورى بين الكبار.

وقال المدير الفنى لفريق أسوان إن المكسب مهم جدا لعودة الثقة للاعبين والجهاز الفنى وهو ما يؤكد أن لاعبى أسوان مميزون ولديهم إمكانيات جيدة، فهم خليط بين الخبرة والشباب. وأضاف عبدالعاطى أن المباراة جيدة لأسوان ونقاط غالية ترفع من معنوياتنا وترفعنا في ترتيب الدورى واللياقة البدنية إذا تأثرت في نهاية المباراة فذلك كان بسبب الضغط العصبى فقط للاعبين الذين أرادوا العودة وإثبات قدراتهم.

وأكد أن الفريق سيستعد بمنتهى القوة خلال فترة توقف الدورى المقبلة، لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم 23 نوفمبر المقبل، وأوضح أن الوقت سيكون كافيا للاستعداد بأفضل صورة لمواجهة الجيش التي يسعى الفريق خلالها أيضا لمواصلة المفاجأة وتحقيق الفوز الثانى.