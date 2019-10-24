شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الأهلي بعد تأجيل الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدورى العام إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي ستنطلق خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن جلسة وزير الرياضة مع المجلس الأحمر كان يوجد بها العديد من الاقتراحات، ولكن وجدوا أن الأنسب لمصلحة المنتخب الأوليمبى هو تأجيل الدورى وإعلاء المنتخب الوطنى فوق مصلحة الجميع.

وعلى الرغم من رفض النادى الأهلى خوض مباراة الجونة بسبب تأجيل مواجهة الزمالك، وإصدار المجلس بيانا يرفض فيه لعب أي مباراة قبل لقاء القمة إلا أن قرار الجبلاية جاء بتحديد موعد القمة بعد نهاية الدور الأول.

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وكانت اللجنة الخماسية قد قررت تأجيل منافسات الدورى المحلى إلى الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، كما حددت اللجنة نهاية الدور الأول موعدا لمواجهة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة.

في سياق آخر، استقرت إدارة النادى على إقامة معسكر مغلق بالإمارات خلال فترة توقف الدورى يخوض خلاله مباراتين وديتين، وجرت اتصالات بين إدارة الأهلى وإحدى شركات التسويق التي قامت بالتحضير للمعسكر، وطلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، أن تكون مدة المعسكر أسبوعا.

وجرى الاتفاق بصفة مبدئية مع نادى العين الإماراتى على خوض مباراة ودية على أن يتحدد الطرف الثانى في المباراة الثانية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم كافة الأمور المتعلقة بالمعسكر المغلق وكذلك برنامج التدريب خلال فترة توقف الدورى.

من جانبه، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى: «وزير الشباب والرياضة شخصية محترمة، وتواجد في جلسة معنا ممثلا عن الدولة، وبذل جهدا كبيرا لشرح الموقف، وسمع وجهة نظر الأهلى». وتابع: «هناك شخصيات على أعلى مستوى من الدولة قامت بشرح الأمور لمجلس إدارة الأهلى بشكل كامل، وأكدت أن ما حدث لم يكن لأى اعتبارات شخصية، لكن هناك بعد أمنى أدى لتأجيل القمة». وشدد: «جميع الأطراف توصلت لاتفاق والحل لمصلحة البلد قبل أي شخص، وسوف يكون هناك التزام بجدول المباريات في الفترة المقبلة، إلا في الأمور المتعلقة بالمسائل الأمنية».