شكرا لقرائتكم حازم إمام يعلن اتجاهه للتدريب الموسم المقبل رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي سيف زاهر ان حازم امام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق أعلن اتجاهه للتدريب والعمل كمدير فني في الموسم المقبل رسميا. تابع سيف زاهر من خلال برنامجه ملاعب اون علي قناة اون سبورت ان حازم امام سيتجه للتدريب في الموسم المقبل رسميا. تابع زاهر ان امام بصدد الاتفاق علي خوض دورات تدريبية باوربا خلال الفترة المقبلة لتجهيز نفسه للعودة للملاعب والتدريب

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