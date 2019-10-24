شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يومىّ 30 و31 أكتوبر مهددة بالتأجيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى سيف زاهر مقدم البرامج بقناة اون سبورت، أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقرر لها يومىّ 30 و31 أكتوبر الجارى، مهدد بالتأجيل.

قال سيف زاهر فى برنامجه ملعب أون على قناة اون سبورت، أن هناك 12 ناديا لم يوفقوا أوضاعهم وبالتالى مشاركتهم فى الاجتماع المقبل ستكون باطلة، ما يهدد بتأجيل الاجتماع المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة سيناقش بعض الموضوعات فى الاجتماع المقبل مثل مناقشة الميزانية والحساب الختامى وراتب المدير التنفيذى وتشكيل لجنة التظلمات.