شكرا لقرائتكم على الكعبي يكشف تفاصيل زيارة وفد نادي العين للزمالك ويكشف هويته الكروية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد على سعيد الكعبي المعلق الرياضي الإماراتي الشهير والمستشار الاعلامي لنادي العين تفاصيل زيارة وفد النادى الاماراتي للقلعة البيضاء أمس الأربعاء.

أضاف علي سعيد الكعبي خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية، أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف على حجم المنشاءات الاجتماعية والرياضية التي أنجزت خلال الفترة القصيرة في الزمالك.

وزار وفد نادي العين الاماراتي اليوم مقر نادي الزمالك برئاسة حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين، بالاضافة الي مدير الاستثمار بالنادي ، وعلي سعيد الكعبي المستشار الاعلامي لناديه.

تابع أن الجولة التي قام بها الوفد في الزمالك جاءت مثمرة للغاية ومن الممكن يتم تطبيقها في الامارات خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي لا يتوفر في نادي العين أو أي من أندية الامارات بالكامل.

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وقال كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم لكنه انشغاله بعدد من الموضوعات الهامة تسبب في عدم اللقاء به اليوم.

وأكد أن نادي الزمالك يمتلك تاريخاً لا يملكه أى نادي في الوطن العربي خاصة وأن أمثال هؤلاء النجوم يكونون تاريخ القلعة البيضاء منذ زمن بعيد.

وكشف الكعبي والذي سبق وأن زار الأهلي بالأمس أنه زملكاوى الهوية منذ فترة والجميع يعرف ذلك لأنه من عشاق مدرسة الفن والهندسة.