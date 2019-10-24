الزوري وغوميز.. لاعبون تحولوا إلى نجوم في "سناب شات"

يحرص عدد من لاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على استخدام حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" لجوانب عديدة، وتعد أيضا محطة ترفيهية ووسيلة متابعة ترسم فيها البسمة.

ويعتبر لاعب الوحدة عبد الله الزوري، من أنشط اللاعبين، ويتفاعل معه لاعب الهلال عمر خربين، كما ينشط حارس أهلي جدة ياسر المسيليم لاسيما مع عمر السومة، ويعمل وليد عبد الله، حارس النصر، على نشر يومياته بشكل مميز، بالإضافة إلى الفرنسي غوميز مهاجم الهلال الذي يظهر بروح مرحة دوما.