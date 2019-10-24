شكرا لقرائتكم فوزاعي العدالة: سنعوض خسارة الفتح بنقاط الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اعترف التونسي يوسف الفوزاعي لاعب العدالة بصعوبة المهمة بالنسبة لفريقه في دوري كأس محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن فريقه سيعوض السقوط السابق أمام جاره الفتح في مباراة الاتفاق.
وخسر العدالة أمام الفتح بخماسية ثقيلة مقابل هدف أمام الفتح في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان، فيما يلاقي الاتفاق في افتتاح الجولة الثامنة.
وقال الفوزاعي لـ"في المرمى": هناك ظروف ساهمت في خسارتنا الثقيلة أمام الفتح، لكن أعد الجماهير بأننا سنقدم أفضل ما لدينا من مهارات أمام الاتفاق.
وتحدث الفوزاعي عن الحياة في الأحساء، وقال: بالنسبة لي، من أجمل معالم الاحساء هو جبل القارة، كما أحب اللوحات الفنية التي تجسد الحياة في هذه المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوزاعي العدالة: سنعوض خسارة الفتح بنقاط الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.