فوزاعي العدالة: سنعوض خسارة الفتح بنقاط الاتفاق

اعترف التونسي يوسف الفوزاعي لاعب العدالة بصعوبة المهمة بالنسبة لفريقه في دوري كأس محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن فريقه سيعوض السقوط السابق أمام جاره الفتح في مباراة الاتفاق.

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وخسر العدالة أمام الفتح بخماسية ثقيلة مقابل هدف أمام الفتح في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان، فيما يلاقي الاتفاق في افتتاح الجولة الثامنة.

وقال الفوزاعي لـ"في المرمى": هناك ظروف ساهمت في خسارتنا الثقيلة أمام الفتح، لكن أعد الجماهير بأننا سنقدم أفضل ما لدينا من مهارات أمام الاتفاق.

وتحدث الفوزاعي عن الحياة في الأحساء، وقال: بالنسبة لي، من أجمل معالم الاحساء هو جبل القارة، كما أحب اللوحات الفنية التي تجسد الحياة في هذه المنطقة.