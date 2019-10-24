شكرا لقرائتكم لاعبو اتحاد جدة: الإصرار وراء فوزنا على الوصل الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد لاعبو ومدرب اتحاد جدة، أن الفوز الذي حققه الفريق على الوصل الإماراتي جاء بعزيمة وإصرار من قبل الجميع من أجل تحسين وضع الفريق والعودة مجددا لسكة الانتصارات.
وفاز الاتحاد على مضيفه الوصل الإماراتي 2-1، في المباراة التي جمعتهما في دبي، يوم الأربعاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وقال عبدالإله المالكي، في مقابلة مع برنامج "في المرمى" عقب اللقاء: تعاهدنا على الفوز وركزنا على أن نلعب معا، على الرغم من النقص العددي طيلة الشوط الثاني، وأضاف زميله المغربي كريم الأحمدي: لدينا فريق جيد، والأمر المميز أننا استعدنا جهود المصابين، ونعمل على أن نظهر بشكل جيد في الدوري.
بدوره، لفت الحارس فواز القرني على أهمية التركيز في مباراة الإياب، من أجل حسم ورقة التأهل.
وذكر محمد العبدلي، مدرب اتحاد جدة : تناقشنا حول أسباب الخسارة في المباراة السابقة، اللاعبون استوعبوا كافة الأمور، وتمكنا من تغطية النقص خلال المباراة.
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