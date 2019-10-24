الإعلان عن مدرب المنتخب اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات أعلن الاتحاد اليمنى لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تولى الجزائرى رابح ماجر مهمة تدريب المنتخب الأول فى الفترة المقبلة. وتولى رابح ماجر الذى كان واحدا من أبرز نجوم الكرة الجزائرية مسئولية قيادة منتخب اليمن فى التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022. وسبق لرابح ماجر تولى مهمة تدريب منتخب الجزائر فى عام 2017 ولكن لم يستمر طويلا بسبب تدهور النتائج.

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