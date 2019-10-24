دوري أبطال أوروبا.. صلاح يتألق في فوز ليفربول.. برشلونة يحصد ثلاث نقاط بصعوبة.. وتشيلسي يخطف المباراة بهدف قاتل

الموجز

شهدت الملاعب الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أبرز المباريات التي أقيمت اليوم سلافيا براج وبرشلونة، ليفربول وجينك، انتر ميلان وبوروسيا دورتموند، وأياكس أمستردام وتشيلسي.

المجموعة الخامسة

نجح فريق نابولي الإيطالي في تحقيق فوز هام خارج معلبه على فريق ريد بول سالزبرج النمساوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

افتتح نابولي سجل الأهداف في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه درييس ميرتينيز ، وعادل النتيجة لسالزبرج اللاعب ارلينج براوت هالاند قبل نهاية الشوط الاول في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تمكن ميرتينيز في إدراك الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 64، قبل أن يعادل النتيجة مجدداً هالاند لفريقه في الدقيقة 72.

وبعدها بدقيقة، تمكن لورينزو إنسيني من إضافة الهدف الثالث لنابولي لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي المجموعة ذاتها، حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا مستحقا على مضيفه جينك البلجيكي، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي شهدت مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.

وسجل الفرعون هدفا عالميا، بعدما تلاعب بدفاع جينك، فيما صنع أخر لساديو ماني.

وسجل للريدز، شامبرلين، "هدفين" في الدقيقتين 3، و57، وماني في الدقيقة 77 بأسيست من صلاح، ثم اختتم النجم المصري أهداف اللقاء في الدقيقة 87، فيما أحرز هدف جينك الوحيد ستيفان أودي في الدقيقة 88.

وسيطر لاعبو ليفربول على أغلب فترات المباراة، وسط تكتل دفاعي لجينك، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، التي شكلت بعض الخطورة على دفاع الريدز.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ 6 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط، وسالزبورج ثالثا بـ3 نقاد، وأخيرا جينك بنقطة.

المجموعة السادسة

نجح برشلونة الإسباني في تحقيق فوز صعب خارج ملعبه على فريق سلافيا براج التشيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأهداف في الدقيقة الثالثة، وعادل النتيجة جان بوريل لفريقه سلافيا براج في الدقيقة 50.

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وبعدها بـ 7 دقائق، أضاف برشلونة الهدف الثاني عن طريق بيتر أولاينكا الذي أحرز هدفاً عكسياً في مرماه بعد خطأ دفاعي مع حارس المرمى.

وفي نفس المجموعة، فاز انتر ميلان الإيطالي على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد.

أحرز أهداف اللقاء لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 22، وأضاف أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني للانتر في الدقيقة 89.

المجموعة السابعة

فاز لايبزيج الألماني على فريق زينيت بطرسبرج الروسي بهدفين مقابل هدف.

احرز أهداف اللقاء كونارد لامير للايبزيج في الدقائق 49 و59، فيما أحرز هدف زينيت الزحيد اللاعب ياروسلاف راكيتسكي في الدقيقة 25.

كما فاز بنفيكا البرتغالي على ليون الفرنسي بنتيجة هدفين لهدف.

تقدم رافا سيلفا لبنفيكا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وعادل النتيجة لليون اللاعب ممفيس ديباي في الدقيقة 70، قبل أن يحرز بيتزي هدف الفوز للفريق البرتغالي في الدقيقة 86.

المجموعة الثامنة

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً هاماً خارج الديار على فريق أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة هدف نظيف.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب ميتشي باتشواي في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل ليل الفرنسي مع فالنسيا الإسباني بهدف لكل فريق.

تقم دينيس تشيريشيف لفالنسيا في الدقيقة 63، قبل أن يعادل النتيجة لليل نانيتامو إيكوني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.