المنافسة تشتعل في ’’دوري الأبطال‘‘.. ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول ونابولي

كتب: ضياء السقا
اشتعلت المنافسة في المجموعة الخامسة، في دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، بعد فوزهما، مساء الأربعاء على جينك البلجيكي، وسالزبورج النمساوي.
ففي بلجيكا، حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا مستحقا على مضيفه جينك البلجيكي، بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة.
وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.
وسجل الفرعون هدفا عالميا، بعدما تلاعب بدفاع جينك، فيما صنع أخر لساديو ماني.
وسجل للريدز، شامبرلين، "هدفين" في الدقيقتين 3، و57، وماني في الدقيقة 77 بأسيست من صلاح، ثم اختتم النجم المصري أهداف اللقاء في الدقيقة 87، فيما أحرز هدف جينك الوحيد ستيفان أودي في الدقيقة 88.
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على الجانب الأخر، حقق نابولي فوزا صعبا على سالزبورج النمساوي، على ملعب الأخير، بثلاثة أهداف لهدفين.
سجل لنابولي، مارتينيز "هدفين"، وانساين هدف، فيما أحرز هدفي سالزبورج، هالاند.
وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ 6 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط، وسالزبورج ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرا جينك بنقطة.
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