كتب: ضياء السقا
حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا مستحقا على مضيفه جينك البلجيكي، بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.
وسجل الفرعون هدفا عالميا، بعدما تلاعب بدفاع جينك، فيما صنع أخر لساديو ماني.
وسجل للريدز، شامبرلين، "هدفين" في الدقيقتين 3، و57، وماني في الدقيقة 77 بأسيست من صلاح، ثم اختتم النجم المصري أهداف اللقاء في الدقيقة 87، فيما أحرز هدف جينك الوحيد ستيفان أودي في الدقيقة 88.
وسيطر لاعبو ليفربول على أغلب فترات المباراة، وسط تكتل دفاعي لجينك، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، التي شكلت بعض الخطورة على دفاع الريدز.
وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ 6 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط، وسالزبورج ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرا جينك بنقطة.
شاهد أهداف المباراة
رابط أهداف المباراة: https://btolat.olinevid.com/embed3/hKNfaBxVzX
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف عالمي وأسيست.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح جينك في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.