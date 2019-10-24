بهدف عالمي وأسيست.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح جينك في دوري الأبطال

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا مستحقا على مضيفه جينك البلجيكي، بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.

وسجل الفرعون هدفا عالميا، بعدما تلاعب بدفاع جينك، فيما صنع أخر لساديو ماني.

وسجل للريدز، شامبرلين، "هدفين" في الدقيقتين 3، و57، وماني في الدقيقة 77 بأسيست من صلاح، ثم اختتم النجم المصري أهداف اللقاء في الدقيقة 87، فيما أحرز هدف جينك الوحيد ستيفان أودي في الدقيقة 88.

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وسيطر لاعبو ليفربول على أغلب فترات المباراة، وسط تكتل دفاعي لجينك، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، التي شكلت بعض الخطورة على دفاع الريدز.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ 6 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف نابولي المتصدر بـ7 نقاط، وسالزبورج ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرا جينك بنقطة.

شاهد أهداف المباراة

رابط أهداف المباراة: https://btolat.olinevid.com/embed3/hKNfaBxVzX