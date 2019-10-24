ملخص نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ 2-1 دوري ابطال اوروبا

ملخص نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم، حصد برشلونة النقاط الثلاثة من مباراته في الجولة الثالثة أمام سلافيا براغ بعد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتربع على صدارة ترتيب المجموعة بسبع نقاط.

يستضيف ملعب إدين أرينا اليوم مواجهة برشلونة الثالثة ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على قناة bein sport hd1 بتعليق يوسف سيف.

يسعى نادي البرسا لحصد النقطة رقم 7 من خلال تحقيق الفوز على مستضيفه براغ التشيكي في مواجهة اليوم، بعد التعادل في الجولة الأولى مع بوروسيا دورتموند والفوز على الإنتر الإيطالي بهدفين لهدف في الجولة الثانية.

يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف دوري الأبطال العام الماضي، عن تسجيل أولى أهدافه في البطولة خلال مباراة اليوم أمام بطل التشيك، بعد غيابه عن الفريق المباريات السابقة بداعي الإصابة.

تشكيلة برشلونة الرسمية

حراسة المرمى : تير شتيجن.

في خط الدفاع : لونجليه ، بيكيه ، ألبا ، سيميدو.

في الوسط : بوسكيتس ، أرثور ميلو و فرينكي دي يونج.

في الهجوم : جريزمان ، ميسي و سواريز

الدقيقة 3، ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة ، ويتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة عن طريق جان بوريل، وفي الدقيقة 57 يسجل أولاينكا هدف في مرماه لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.