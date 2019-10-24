إنتر ميلان يفوز على بوروسيا دورتموند الألمانى بهدفين نظيفين

استطاع فريق إنتر ميلان الإيطالي، من تحقيق فوزا ثمينا على ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألمانى،بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “جيوزيبى مياتزا”، مساء اليوم الأربعاء، والذي انتهي بهدفين نظيفين للانتر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة، بدوري أبطال أوروبا.

حيث انتهي الشوط الأول بتقدم الانتر بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 22 من عمر المباراة، جاء من كرة طولية تلقاها من المدافع الهولندى دى فريج، ثم انفرد بالمرمى، ووضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني استطاع الانتر من أحراز الهدف الثاني عن طريق كاندريفا في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز لفريق إنتر ميلان، استطاع رفع رصيده للنقطة 4 في المركز الثالث.