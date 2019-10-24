اتحاد السلة يرفض مشاركة لاعبة الأهلى مع المكناسى المغربى بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة مشاركة ثريا محمد لاعبة فريق سلة الاهلى فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالمغرب الشهر المقبل، مع فريق المكناسى المغربى . وتلقى النادى الأهلى خطابا من نظرائه بالمكناسى المغربى يطلبون استعارة ثريا محمد لاعبة الفريق الاحمر ، خلال مشاركة الفريق بالبطولة العربية للسيدات و التى تقام نوفمبر القادم. وجاء رفض الاتحاد نظرا لالتزام اللاعبة بالمشاركة مع المنتخب فى منافسات البطولة الأفريقية 3/3 ، و التى تقام فى نفس التوقيت . كانت ثريا محمد قد فازت بلقب هدافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات " الأفروب اسكت" التى أقيمت بالسنغال الفترة الماضية، بتحقيق 85 نقطة، رغم ان المنتخب المصرى حقق المركز السابع فى البطولة.

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