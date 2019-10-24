شكرا لقرائتكم خبر عن راحة أسبوع فى الإسماعيلي بعد الفوز علي بطل الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية طويلة بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء ، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".
ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامري أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.
وسيحصل لاعبى الدراويش على راحة لمدة أسبوع اعتبارا من غدا الخميس وحتى الخميس من الأسبوع القادم.
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