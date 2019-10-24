شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الزمالك .. خالد الغندور يكشف تفاصيل جديدة عن " حلم " الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي بالنادي الأبيض ، عن كواليس جديدة في مشروع اطلاق قناة الزمالك ، المقرر انطلاقها اول أسبوع من نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل اطلاق شعار النادي علي تردد قناة الزمالك الجديد.

تردد قناة الزمالك الجديد

أكد خالد الغندور في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ان تردد قناة الزمالك الجديد سيكون بدلا من قناة DMC مسلسلات او قناة DMC نيوز وهو ما سيتم حسمه غدا من خلال الموافقات التي ينتظرها مسئولو الزمالك وأدت لتأجيل انطلاق اسم النادي علي تردد قناة الزمالك اليوم، ومن المنتظر اعلان تردد قناة الزمالك الجديد غدا مع منتصف النهار.

كواليس جديدة قبل اطلاق تردد قناة الزمالك

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كما تحدث خالد الغندور مؤكدا ان هناك اجتماع سيتم بين المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، وبعض الشخصيات الإعلامية المرموقة لوضع تصور وخريطة البرامج التي ستذاع عبر تردد قناة الزمالك، مشيرا الي ان الإعلامي فتحي سند هو أقوى المرشحين لتولي رئاسة تحرير القناة.

وأضاف كابتن الزمالك السابق أنه – خالد الغندور - سيقدم البرنامج الرئيسي في القناة والذي سيكون برنامجا يوميا ، كما أن القناة ستذيع مباريات الزمالك عقب انتهاءاه بساعة.

واختتم خالد الغندور تصريحاته مؤكدا ان إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، نجح في شراء حقوق إذاعة ملخص مباريات الدوري كاملة وسيتم اذاعتها عبر القناة وفي البرامج الرئيسية وبرامج التوك شو في القناة.