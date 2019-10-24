شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعلن اتجاهه للتدريب الموسم المقبل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر، أن حازم امام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق أعلن اتجاهه للتدريب والعمل كمدير فني في الموسم المقبل رسميا. Advertisements وتابع سيف زاهر من خلال برنامجه ملاعب اون علي قناة اون سبورت، أن حازم إمام سيتجه للتدريب في الموسم المقبل رسميا.

تابع زاهر أن إمام بصدد الاتفاق علي خوض دورات تدريبية بأوربا خلال الفترة المقبلة لتجهيز نفسه للعودة للملاعب والتدريب يذكر أن حازم امام سبق له العمل كمدير للكرة بنادى الزمالك، كما شغل منصب عضو مجلس ادارة الزمالك ثم اتحاد الكرة.

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