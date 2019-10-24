شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها:

الخطيب يشكر وزير الرياضة والقيادات الأمنية ويوضح بعض النقاط فى بيان رسمى

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى، لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة.

محمد محمود يغادر مران الأهلي مصابًا

غادر محمد محمود صانع ألعاب الأهلي مران فريقه المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، ليخضع لكشف طبي بواسطة خالد محمود طبيب الفريق، ولم يعد اللاعب مُجددًا لاستكمال المران مع فريقه.

عمرو الجنايني عن تأجيل مباراة الأهلي و الجونة : ظروف خارجة عن الإاردة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تأجيل مباراة الاهلي و الجونة جاء لظرف طارئ وليس لاتحاد الكرة دخل فيها.

المنتخب الأوليمبي يختار 27 لاعباً فى القائمة الأولية لأمم أفريقيا

اختار شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة تضم 27 لاعباً لإختيار من بينهم 21 لاعباً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

عودة جمعة وغياب "مجموعة" من المصابين عن قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدا الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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مروان محسن يعلن جاهزيته بعد وصول القناع الخاص

أعلن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه بعد وصول القناع الخاص به والذي ظهر مرتديه فى مران اليوم وسيواصل ارتدائه بالمباريات فى ظل معاناته من كسر في عظمة الوجه.

معسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبى 25 أكتوبر استعدادا لأمم افريقيا

عقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى اجتماعا مع جهازه الفنى والادارى والطبى لوضع برنامج المرحلة المقبلة قبل انطلاق بطولة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 الى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

شاهد مدرب الأهلى يعاقب نفسه بـ مران ضغط فى التتش

تشهد تدريبات الأهلى الأخيرة حالة من الجدية والتركيز من جميع لاعبى الفريق لتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يرفض أى محاولات للتهاون

اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر بعد أمم افريقيا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا.

الزمالك بـ "الأبيض" وجينيراسيون بـ "النبيتي" في مباراة الغد

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك مع جينراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق .